Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

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Посмотрел на карте, Днестр по границе только возле Могилева-Подольского и Ямполя. И там есть мост в М.Подольском. В Ямполе можно сделать, но все равно непонятно, какая экономия времени если ехать через Винницу или Крыжополь? Вы доделайте нормальную дорогу на Мог.Подольский из Винницы и Кропивницкий-Любашевка-Дубоссары-Кишинев. И этого с головой хватит. А если Молдове не хочется, чтоб транзит шел через Приднестровье, то пусть сама делает мост там, где ей хочется.
Я думаю, под "новой трассой" имеется в виду улучшение категории Киев-Винница-М.П., что в принципе полезно для Украины, не смотря на Молдову.
ALexxxS, мне и на карту смотреть не нужно. Я по этим всем мостам и переправам через Днестр сам катался. Если не подходит через Приднестровье, то трасса не слабо отклоняется от прямой линии. Если считать, что это будет всё таки не автобан, то чтобы уложиться в 5 часов даже при идеальных условиях она должна быть не длиннее 550 км. Через Могилёв-Подольский слишком далеко. Через Ямполь на грани, но укладывается. Значит самый правдоподобный вариант, что будут строить в Ямполе. Жаль, там сейчас очень самобытный паром на ручном ходу. Другой подобный можно найти разве что там же, чуть ниже по течению, в Сороках.