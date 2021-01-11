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Зеленський хоче побудувати
нову міжнародну трасу

Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:58

Re: Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

ALexxxS написав:moveton

Посмотрел на карте, Днестр по границе только возле Могилева-Подольского и Ямполя. И там есть мост в М.Подольском. В Ямполе можно сделать, но все равно непонятно, какая экономия времени если ехать через Винницу или Крыжополь? Вы доделайте нормальную дорогу на Мог.Подольский из Винницы и Кропивницкий-Любашевка-Дубоссары-Кишинев. И этого с головой хватит. А если Молдове не хочется, чтоб транзит шел через Приднестровье, то пусть сама делает мост там, где ей хочется.
Я думаю, под "новой трассой" имеется в виду улучшение категории Киев-Винница-М.П., что в принципе полезно для Украины, не смотря на Молдову.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:49

ALexxxS, мне и на карту смотреть не нужно. Я по этим всем мостам и переправам через Днестр сам катался. Если не подходит через Приднестровье, то трасса не слабо отклоняется от прямой линии. Если считать, что это будет всё таки не автобан, то чтобы уложиться в 5 часов даже при идеальных условиях она должна быть не длиннее 550 км. Через Могилёв-Подольский слишком далеко. Через Ямполь на грани, но укладывается. Значит самый правдоподобный вариант, что будут строить в Ямполе. Жаль, там сейчас очень самобытный паром на ручном ходу. Другой подобный можно найти разве что там же, чуть ниже по течению, в Сороках.
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moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:20

Re: Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

Зеленский начинает мне нравится тем же чем нравился сдохшый Гепа. При всём том воровстве которое процветает - чувак активно делает дороги.
Mind the gap.
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