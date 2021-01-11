Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:35

moveton написав: ALexxxS, мне и на карту смотреть не нужно. Я по этим всем мостам и переправам через Днестр сам катался. Если не подходит через Приднестровье, то трасса не слабо отклоняется от прямой линии. Если считать, что это будет всё таки не автобан, то чтобы уложиться в 5 часов даже при идеальных условиях она должна быть не длиннее 550 км. Через Могилёв-Подольский слишком далеко. Через Ямполь на грани, но укладывается. Значит самый правдоподобный вариант, что будут строить в Ямполе. Жаль, там сейчас очень самобытный паром на ручном ходу. Другой подобный можно найти разве что там же, чуть ниже по течению, в Сороках.

, мне и на карту смотреть не нужно. Я по этим всем мостам и переправам через Днестр сам катался. Если не подходит через Приднестровье, то трасса не слабо отклоняется от прямой линии. Если считать, что это будет всё таки не автобан, то чтобы уложиться в 5 часов даже при идеальных условиях она должна быть не длиннее 550 км. Через Могилёв-Подольский слишком далеко. Через Ямполь на грани, но укладывается. Значит самый правдоподобный вариант, что будут строить в Ямполе. Жаль, там сейчас очень самобытный паром на ручном ходу. Другой подобный можно найти разве что там же, чуть ниже по течению, в Сороках.

А до Ямполя как доехать? типа проложат новую трассу от Умани через Бершадь и Крыжополь? там такой рельеф и столько мелких сёл, что они замахаются эту дорогу проэктировать, я уже молчу о строительстве. И она по сравнению с дорогой через Дубоссары будет давать нехилый крюк. и самое главное, что для Украины эта новая дорога будет в никуда. Там нет никаких крупных городов ни в Молдове, ни в Румынии. В Украине есть куча других городов, к которым нет нормальных дорог. Те же Черкассы или Сумы. та и до Днепра дорогу мучают уже который год. Я уже молчу о нехватке мостов на Днепре в городах-миллионниках и тысячах просто уставших мостах по всей Украине. В Ямполе мост молдаванам нужен больше чем украинцам. Контрабандисты и без моста неплохо справляются, а остальным - это ни на что особо не повлияет