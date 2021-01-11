Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

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Посмотрел на карте, Днестр по границе только возле Могилева-Подольского и Ямполя. И там есть мост в М.Подольском. В Ямполе можно сделать, но все равно непонятно, какая экономия времени если ехать через Винницу или Крыжополь? Вы доделайте нормальную дорогу на Мог.Подольский из Винницы и Кропивницкий-Любашевка-Дубоссары-Кишинев. И этого с головой хватит. А если Молдове не хочется, чтоб транзит шел через Приднестровье, то пусть сама делает мост там, где ей хочется.
Я думаю, под "новой трассой" имеется в виду улучшение категории Киев-Винница-М.П., что в принципе полезно для Украины, не смотря на Молдову.
ALexxxS, мне и на карту смотреть не нужно. Я по этим всем мостам и переправам через Днестр сам катался. Если не подходит через Приднестровье, то трасса не слабо отклоняется от прямой линии. Если считать, что это будет всё таки не автобан, то чтобы уложиться в 5 часов даже при идеальных условиях она должна быть не длиннее 550 км. Через Могилёв-Подольский слишком далеко. Через Ямполь на грани, но укладывается. Значит самый правдоподобный вариант, что будут строить в Ямполе. Жаль, там сейчас очень самобытный паром на ручном ходу. Другой подобный можно найти разве что там же, чуть ниже по течению, в Сороках.
Посмотрел на карте, Днестр по границе только возле Могилева-Подольского и Ямполя. И там есть мост в М.Подольском. В Ямполе можно сделать, но все равно непонятно, какая экономия времени если ехать через Винницу или Крыжополь? Вы доделайте нормальную дорогу на Мог.Подольский из Винницы и Кропивницкий-Любашевка-Дубоссары-Кишинев. И этого с головой хватит. А если Молдове не хочется, чтоб транзит шел через Приднестровье, то пусть сама делает мост там, где ей хочется.
Я думаю, под "новой трассой" имеется в виду улучшение категории Киев-Винница-М.П., что в принципе полезно для Украины, не смотря на Молдову.
Так я и написал, что вполне будет достаточно сделать от Винницы до М.Подольского. А от Киева до Винницы и так отличная дорога -Киев-Житомир-новая окружная-Бердичев- Винница. И почти на всех отрезках отличная дорога. Если конечно не считать пару участков по одной полосе в обе стороны и невозможностью обогнать фуры.
moveton написав:ALexxxS, мне и на карту смотреть не нужно. Я по этим всем мостам и переправам через Днестр сам катался. Если не подходит через Приднестровье, то трасса не слабо отклоняется от прямой линии. Если считать, что это будет всё таки не автобан, то чтобы уложиться в 5 часов даже при идеальных условиях она должна быть не длиннее 550 км. Через Могилёв-Подольский слишком далеко. Через Ямполь на грани, но укладывается. Значит самый правдоподобный вариант, что будут строить в Ямполе. Жаль, там сейчас очень самобытный паром на ручном ходу. Другой подобный можно найти разве что там же, чуть ниже по течению, в Сороках.
А до Ямполя как доехать? типа проложат новую трассу от Умани через Бершадь и Крыжополь? там такой рельеф и столько мелких сёл, что они замахаются эту дорогу проэктировать, я уже молчу о строительстве. И она по сравнению с дорогой через Дубоссары будет давать нехилый крюк. и самое главное, что для Украины эта новая дорога будет в никуда. Там нет никаких крупных городов ни в Молдове, ни в Румынии. В Украине есть куча других городов, к которым нет нормальных дорог. Те же Черкассы или Сумы. та и до Днепра дорогу мучают уже который год. Я уже молчу о нехватке мостов на Днепре в городах-миллионниках и тысячах просто уставших мостах по всей Украине. В Ямполе мост молдаванам нужен больше чем украинцам. Контрабандисты и без моста неплохо справляются, а остальным - это ни на что особо не повлияет
ALexxxS, само собой крюк и стройка века. Но это единственный вариант при котором объясним новый мост. То, что такое строительство явно не рационально - это уже другой вопрос. Но мы же ожидали от Президента необычных свершений