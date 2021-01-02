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Що буде з надбавками для
пенсіонерів з великим стажем

Що буде з надбавками для пенсіонерів з великим стажем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 04:24

Що буде з надбавками для пенсіонерів з великим стажем

Пропонуємо до обговорення:
Таким пенсіонерам розмір виплат будуть розраховувати окремо за період страхового стажу до 1 липня 2000 року і після цієї дати.

Дивися повний текст Що буде з надбавками для пенсіонерів з великим стажем.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 04:24

А чому не піднімають пенсії пенсіонерам 65+ з сраховим стажем більше 45 років на 500гр, у яких пенсія трохи більша 3000гр.а тільки пенсіонерам осіб старше 65 років, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата
мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони будуть отримувати не менше 2600 гривень (зараз – не менше 2100 гривень). Це несправедливо. Коли піднімають мінімальні і максимальні пенсії на 500гр. і більше для максимальних пенсій на 1600грн., а середньостатичним пенсіонерам у яких стаж більше 45 років і пенсія трохи більша за 3000 грн.по- мінімуму. Знову як при Януковичу - мінімальні і максимальні пенсії піднімали, а середньостатичні залишались на попередньому рівні.
petrduzev3
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