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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 1819202122>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:14

  detroytred написав:Ну а антимонопольные разбирательства в США идут постоянно.


и не только в США, в Европе тоже.

Вот например:
https://www.dw.com/en/microsoft-slapped ... /a-1149932

The European Union on Wednesday levied the largest fine against any company in the bloc's history, ruling that Microsoft must pay a half billion euros for abusing its "near monopoly" status.


Самый большой штраф даже не для монополии, а для "почти монополии" :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:21

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Нет -- это вы забываете, что при совсе было гос-регулирование _на все_ -- и, как результат -- в магазинох не было "ничего".


почему забываю, я именно об этом и говорю - при совке было постоянное госрегулирование.

А я предложил включать госрегулирование только на время до появления конкурентов на рынке. ...


А пофиг на какое время -- результат будет тем жею Любое регилирование на рынке -- зло.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:23

  detroytred написав:_hunter
Я обратил внимание на то, что даже ещё тогда рынки регулировались.
Ну а антимонопольные разбирательства в США идут постоянно.

Я же конкретно про разделение писал -- про которое, кстати, не я вспомнил.
Разбирательства идут, конечно -- чего бы им не идти? -- "монополисты" получают штрафы, включают их в стоимость своих товаров/услуг -- и довольные уходят.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29

  _hunter написав:А пофиг на какое время -- результат будет тем жею Любое регилирование на рынке -- зло.


Монополия гораздо большее зло, т.к. она разрушает рынок и рушит экономику.

Если не ввести регулирование для монополий, то экономика рухнет также как при совке.

Совок - это и есть большая монополия.
Закрывание глаз на нарушения монополий ведет к скатыванию в совок.

Собственно та задница, что сложиласть в секторе коммунальных услуг и получилась именно из-за того, что государство долгое время закрывало глаза на монополии, которые строили свои правила в этом секторе. И не только закрывало глаза, но и помогало укреплять монополию, делая невозможным появление конкурентов в этом секторе.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:33

  Амвросий написав:
  _hunter написав:-- нашли, получается, дурачков где-то?..


я-же в сообщении писал об этом. В Европе бывают пики потребления, когда они готовы закупать электричество по высокой цене. Олигархи берут по 50 коп на АЭС и продают по 90 коп в Европу.

А вы попробуйте по 200 EUR/MWh в Европу продать, как у нас государство закупает по зеленому тарифу...

Откуда дровишки про "продают по 90 коп в Европу"?

Вот отличный пример к чему приводит любое гос-регулирование чего бы то ни было...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:35

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А пофиг на какое время -- результат будет тем жею Любое регилирование на рынке -- зло.


Монополия гораздо большее зло, т.к. она разрушает рынок и рушит экономику.

Если не ввести регулирование для монополий, то экономика рухнет также как при совке.

Совок - это и есть большая монополия.
Закрывание глаз на нарушения монополий ведет к скатыванию в совок.

Собственно та задница, что сложиласть в секторе коммунальных услуг и получилась именно из-за того, что государство долгое время закрывало глаза на монополии, которые строили свои правила в этом секторе. И не только закрывало глаза, но и помогало укреплять монополию, делая невозможным появление конкурентов в этом секторе.

Любое государство -- монополия -- по определению (монополия на законное насилие) :D

Невозможно закрывать глаза на то, чего нет :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:37

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:Собственно та задница, что сложиласть в секторе коммунальных услуг и получилась именно из-за того, что государство долгое время закрывало глаза на монополии, которые строили свои правила в этом секторе. И не только закрывало глаза, но и помогало укреплять монополию, делая невозможным появление конкурентов в этом секторе.

Енергопостачання, централізоване опалення, як і залізниця - природні монополії. Через це і розділили постачання і постачальників. Вже ж зробили крок проти монополій - все одно не так, бо дорого. Так дешево буде тільки при дотаційному державному постачанні. При ринковій конкуренції буде дорожче, як в європах.
Невже і досі ніяк не дійде? :shock:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:40

  _hunter написав:Откуда дровишки про "продают по 90 коп в Европу"?


не так давно в новостях пробегало, про то что какой-то олигарх будет продавать электричество АЭС в Европу. Помоему в самой новости цены в евро были.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:41

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Посыл понятен, не ныть и платить Ахмету 3000 грн за отопление

Нет, посыл совершенно не понят: продать опостылевшую квартиру в городе и купить дом в селе который топить дровами не платя ни копейки алегарху

Я уже раз писят написал про продажу жилья, как тут удалось рассмотреть предложение ничего не менять - я не знаю, чесно.

Ха-ха-ха, смешной Вы, для того что бы что-то продать, надо сначала купить.

Как говорит мой давний оппонент _hunter, с которым в этой теме мы на одной стороне - за 30 лет уже можно было купить.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:41

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Откуда дровишки про "продают по 90 коп в Европу"?


не так давно в новостях пробегало, про то что какой-то олигарх будет продавать электричество АЭС в Европу. Помоему в самой новости цены в евро были.

ну так где ссылка на навость?
_hunter
 
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