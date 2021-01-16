Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Вы забываете существенную деталь, что весь народ Украины имеет равные Конституционные права на природные ресурсы.
Во первых, если 1% народа заберет всё себе, а остальным покажет дулю - это будет нарушением Конституции. Откровенно говоря - это воровство или даже грабёж.
Во вторых в Конституции сказано, что ресурсы принадлежат народу Украины, а не предприятиям.
Обратите внимание - не предприятиям, не организациям, не государству, не доложностным лицам, не депутатам, не олигархам, не инвесторам, не еврохабу. А именно народу Украины.
Не стоит путать собственность предприятия и собственность частного лица. Даже если предприятие принадлежит частному лицу, от этого собственность частного лица не становится собственностью предприятия. И наоборот собственность предприятия не становится собственностью частного лица.
Поэтому в обсуждаемом вами случае ресурсы принадлежат гражданам, но не принадлежат предприятию. Предприятие должно оплатить эти ресурсы, потому что предприятие не является их собственником. И то что на предприятии работают граждане или собственниками предприятия являются граждане, тут не играет никакой роли. Предприятие обязано оплачивать по полной.