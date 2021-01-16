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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:26

  _hunter написав:А вы на полном серьезе считаете, что отдельные представители народа не имеют Конституционного права на природные багатства???


Вы забываете существенную деталь, что весь народ Украины имеет равные Конституционные права на природные ресурсы.

Во первых, если 1% народа заберет всё себе, а остальным покажет дулю - это будет нарушением Конституции. Откровенно говоря - это воровство или даже грабёж.

Во вторых в Конституции сказано, что ресурсы принадлежат народу Украины, а не предприятиям.

Обратите внимание - не предприятиям, не организациям, не государству, не доложностным лицам, не депутатам, не олигархам, не инвесторам, не еврохабу. А именно народу Украины. :wink:


Не стоит путать собственность предприятия и собственность частного лица. Даже если предприятие принадлежит частному лицу, от этого собственность частного лица не становится собственностью предприятия. И наоборот собственность предприятия не становится собственностью частного лица. :wink:


Поэтому в обсуждаемом вами случае ресурсы принадлежат гражданам, но не принадлежат предприятию. Предприятие должно оплатить эти ресурсы, потому что предприятие не является их собственником. И то что на предприятии работают граждане или собственниками предприятия являются граждане, тут не играет никакой роли. Предприятие обязано оплачивать по полной.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:05

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А вы на полном серьезе считаете, что отдельные представители народа не имеют Конституционного права на природные багатства???


Вы забываете существенную деталь, что весь народ Украины имеет равные Конституционные права на природные ресурсы.

Во первых, если 1% народа заберет всё себе, а остальным покажет дулю - это будет нарушением Конституции. Откровенно говоря - это воровство или даже грабёж.

Во вторых в Конституции сказано, что ресурсы принадлежат народу Украины, а не предприятиям.
...

Ну вон, выше, человек на полном серьезе заявляет что и 99% народа ресурсы не принадлежат -- непременно все 100% человек за ресурсами явиться должны.

Опять появляется какой-то странный ценз: предприятиям (это сколько процентов, кстати?) не принадлежат. А "предприятиям + 1" человек -- принадлежат? -- а +100? -- а плюс мильйон?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:11

  _hunter написав:Опять появляется какой-то странный ценз: предприятиям (это сколько процентов, кстати?) не принадлежат. А "предприятиям + 1" человек -- принадлежат? -- а +100? -- а плюс мильйон?..


Вы шутите? Зачем вы смешиваете собственность предприятий и собственность частных лиц? Это совершенно разные вещи. С совершенно разным режимом учета.

Предприятиям ресурсы вообще никак не принадлежат, хоть +1 человек, хоть +100. Чтобы поставить ресурсы на баланс предприятия, предприятие обязано оплатить эти ресурсы по полной.

Собственность граждан Украины никаким образом к балансу предприятий отношения не имеет. Предприятия и граждане - это разные субъекты.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Опять появляется какой-то странный ценз: предприятиям (это сколько процентов, кстати?) не принадлежат. А "предприятиям + 1" человек -- принадлежат? -- а +100? -- а плюс мильйон?..


Вы шутите? Зачем вы смешиваете собственность предприятий и собственность частных лиц? Это совершенно разные вещи. С совершенно разным режимом учета.

При чем тут учет и собствнность предприятий -- к Конституционным правам на недра? -- или Конституция где-то говорит, что работники предприятий утрачивают все свои права на недра, дарованные Конституцией?
_hunter
 
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