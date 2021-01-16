Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Вів 19 січ, 2021 17:26

_hunter написав: А вы на полном серьезе считаете, что отдельные представители народа не имеют Конституционного права на природные багатства??? А вы на полном серьезе считаете, что отдельные представители народа не имеют Конституционного права на природные багатства???

Вы забываете существенную деталь, что весь народ Украины имеет равные Конституционные права на природные ресурсы.Во первых, если 1% народа заберет всё себе, а остальным покажет дулю - это будет нарушением Конституции. Откровенно говоря - это воровство или даже грабёж.Во вторых в Конституции сказано, что ресурсы принадлежат народу Украины, а не предприятиям.Обратите внимание -, не организациям, не государству, не доложностным лицам, не депутатам, не олигархам, не инвесторам, не еврохабу. А именно народу Украины.Не стоит путать собственность предприятия и собственность частного лица. Даже если предприятие принадлежит частному лицу, от этого собственность частного лица не становится собственностью предприятия. И наоборот собственность предприятия не становится собственностью частного лица.Поэтому в обсуждаемом вами случае ресурсы принадлежат гражданам, но не принадлежат предприятию. Предприятие должно оплатить эти ресурсы, потому что предприятие не является их собственником. И то что на предприятии работают граждане или собственниками предприятия являются граждане, тут не играет никакой роли. Предприятие обязано оплачивать по полной.