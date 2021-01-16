Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Вів 19 січ, 2021 18:29

_hunter написав: При чем тут учет и собствнность предприятий -- к Конституционным правам на недра? При чем тут учет и собствнность предприятий -- к Конституционным правам на недра?

_hunter написав: -- или Конституция где-то говорит, что работники предприятий утрачивают все свои права на недра, дарованные Конституцией? -- или Конституция где-то говорит, что работники предприятий утрачивают все свои права на недра, дарованные Конституцией?

В том-то и дело, что ни при чём.Граждане и предприятия - это разные субъекты права.Граждане - физические лица.Предприятия - юридические лица.Недра по Конституции принадлежат народу Украины, т.е. физическим лицам, имеющим украинское гражданство. Предприятия тут никаким боком примазать не получится.Работают граждане на предприятии или не работаю - это не имеет абсолютно никакого отношения к рассматриваемому вопросу.Покушение на право собственности граждан происходит, если их газ ктото заберет себе и не выплатит за это гражданам стоимость газа.Вот к примеру у вас есть 1000 грн - это ваша собственность, вы кладете эту собственность в банк и банк от вашего имени осуществляет права собственника этих денег. Но банк обязан выплатить вам деньги по вашему требованию, т.к. это ваша собственность, а не собственность банка.Если банк выдаст ваши деньги в кредит без залога сообщнику управляющего банком или ктото украдет у банка ваши деньги - это не снимает с банка обязанность выплатить вам ваш вклад.