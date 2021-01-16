Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:А вы на полном серьезе считаете, что отдельные представители народа не имеют Конституционного права на природные багатства???
Вы забываете существенную деталь, что весь народ Украины имеет равные Конституционные права на природные ресурсы.
Во первых, если 1% народа заберет всё себе, а остальным покажет дулю - это будет нарушением Конституции. Откровенно говоря - это воровство или даже грабёж.
Во вторых в Конституции сказано, что ресурсы принадлежат народу Украины, а не предприятиям.
Обратите внимание - не предприятиям, не организациям, не государству, не доложностным лицам, не депутатам, не олигархам, не инвесторам, не еврохабу. А именно народу Украины.
Не стоит путать собственность предприятия и собственность частного лица. Даже если предприятие принадлежит частному лицу, от этого собственность частного лица не становится собственностью предприятия. И наоборот собственность предприятия не становится собственностью частного лица.
Поэтому в обсуждаемом вами случае ресурсы принадлежат гражданам, но не принадлежат предприятию. Предприятие должно оплатить эти ресурсы, потому что предприятие не является их собственником. И то что на предприятии работают граждане или собственниками предприятия являются граждане, тут не играет никакой роли. Предприятие обязано оплачивать по полной.
_hunter написав:Опять появляется какой-то странный ценз: предприятиям (это сколько процентов, кстати?) не принадлежат. А "предприятиям + 1" человек -- принадлежат? -- а +100? -- а плюс мильйон?..
Вы шутите? Зачем вы смешиваете собственность предприятий и собственность частных лиц? Это совершенно разные вещи. С совершенно разным режимом учета.
При чем тут учет и собствнность предприятий -- к Конституционным правам на недра? -- или Конституция где-то говорит, что работники предприятий утрачивают все свои права на недра, дарованные Конституцией?
_hunter написав:При чем тут учет и собствнность предприятий -- к Конституционным правам на недра?
В том-то и дело, что ни при чём. Граждане и предприятия - это разные субъекты права. Граждане - физические лица. Предприятия - юридические лица.
Недра по Конституции принадлежат народу Украины, т.е. физическим лицам, имеющим украинское гражданство. Предприятия тут никаким боком примазать не получится.
_hunter написав:-- или Конституция где-то говорит, что работники предприятий утрачивают все свои права на недра, дарованные Конституцией?
Работают граждане на предприятии или не работаю - это не имеет абсолютно никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
Покушение на право собственности граждан происходит, если их газ ктото заберет себе и не выплатит за это гражданам стоимость газа.
Вот к примеру у вас есть 1000 грн - это ваша собственность, вы кладете эту собственность в банк и банк от вашего имени осуществляет права собственника этих денег. Но банк обязан выплатить вам деньги по вашему требованию, т.к. это ваша собственность, а не собственность банка.
Если банк выдаст ваши деньги в кредит без залога сообщнику управляющего банком или ктото украдет у банка ваши деньги - это не снимает с банка обязанность выплатить вам ваш вклад.
_hunter написав:Опять появляется какой-то странный ценз: предприятиям (это сколько процентов, кстати?) не принадлежат. А "предприятиям + 1" человек -- принадлежат? -- а +100? -- а плюс мильйон?..
Вы шутите? Зачем вы смешиваете собственность предприятий и собственность частных лиц? Это совершенно разные вещи. С совершенно разным режимом учета.
При чем тут учет и собствнность предприятий -- к Конституционным правам на недра? -- или Конституция где-то говорит, что работники предприятий утрачивают все свои права на недра, дарованные Конституцией?
Защитники теории о дешевом газе для народа раскорячились что та корова в бомболюке из Особенностей национальной охоты Одной ногой они за дешевый газ для домовладений, другой за дорогой газ для предприятий.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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