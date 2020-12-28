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Ціни на первинному ринку
житла в передмісті Києва...

Ціни на первинному ринку житла в передмісті Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:43

Ціни на первинному ринку житла в передмісті Києва...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні середня ціна на первинну нерухомість у передмісті Києва становила $590/кв. м

Дивися повний текст Ціни на первинному ринку житла в передмісті Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:43

Скоро будет из пригородов и вовсе не выехать. Плотность зашкаливает. И очень сложно довольствоваться той инфраструктурой, что есть в самих ЖК или городках. Всех по утрам тянет в сторону Киева, а по вечерам обратно.
RomanM
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