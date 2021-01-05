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Завод Ахметова виграв у
Податкової суд на 160 мільйонів

Завод Ахметова виграв у Податкової суд на 160 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:58

Завод Ахметова виграв у Податкової суд на 160 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення судів, якими задовольнили позов ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" і скасували штраф у розмірі 160 млн грн.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:06

Re: Завод Ахметова виграв у Податкової суд на 160 мільйонів

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