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На ринку нерухомості Києва ціни на "вторинці" зросли за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва зросли на 27,6%, або на 9 279 гривень.
Дивися повний текст На ринку нерухомості Києва ціни на \"вторинці\" зросли за рік
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:12
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