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Инвестиции в SMM AGENCY под
7-25% в месяц (от 500р)

Инвестиции в SMM AGENCY под 7-25% в месяц (от 500р)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:00

Инвестиции в SMM AGENCY под 7-25% в месяц (от 500р)

Приглашаю инвесторов для финансирование агентства фрилансеров.

Коротко про нас:
Занимаемся дизайном, разработкой сайтов, копирайтингом, маркетингом и настройкой рекламы в различных источниках. Скоро будем предоставлять услуги по SEO и SERM
Наш доход от каждого клиента: от 25% до 100% (от 25 до 500 долларов в месяц)
Затраты на привлечение клиентов: от 1 до 15 долларов (крупных от 50 до 100)

Потребность в наших услугах, количество некомпетентных фрилансеров и курсов, которые обещают заработную плату от 100К в месяц сразу после завершения 7 или 30 дневного обучения растет каждый день. На рынке появилась куча недоспециалостов, которые сливают бюджеты своих клиентов.

Если вы хотите узнать подробнее про нас - приглашаю в телеграм @heorh_agency. Маркетолог агентства покажет свои кейсы и расскажет подробнее про рабочий процесс агентства и условия сотрудничества (в том числе про гарантии для вас как инвестора).

https://t.me/heorh_agency
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