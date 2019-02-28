Инвестиции в SMM AGENCY под 7-25% в месяц (от 500р)

Коротко про нас:
Занимаемся дизайном, разработкой сайтов, копирайтингом, маркетингом и настройкой рекламы в различных источниках. Скоро будем предоставлять услуги по SEO и SERM
Наш доход от каждого клиента: от 25% до 100% (от 25 до 500 долларов в месяц)
Затраты на привлечение клиентов: от 1 до 15 долларов (крупных от 50 до 100)
Потребность в наших услугах, количество некомпетентных фрилансеров и курсов, которые обещают заработную плату от 100К в месяц сразу после завершения 7 или 30 дневного обучения растет каждый день. На рынке появилась куча недоспециалостов, которые сливают бюджеты своих клиентов.
Если вы хотите узнать подробнее про нас - приглашаю в телеграм @heorh_agency. Маркетолог агентства покажет свои кейсы и расскажет подробнее про рабочий процесс агентства и условия сотрудничества (в том числе про гарантии для вас как инвестора).