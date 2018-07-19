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Finance.ua: Изменения,
которые подготовил вашим...

Finance.ua: Изменения, которые подготовил вашим...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:29

Finance.ua: Изменения, которые подготовил вашим...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплаты, тарифы, пенсии
Этот год несет с собой ряд изменений, которые так или иначе повлияют на финансы большинства украинцев. Рассказываем, чего ожидать, к чему готовиться.

Дивися повний текст Изменения, которые подготовил вашим кошелькам 2021 год
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:29

Комментарий к заметке о МФО.
Автор невнимательно работает с нормативной базой.

Читаем ЗАКОН УКРАЇНИ Про споживче кредитування.
"2. Цей Закон НЕ поширюється на:

1) договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця;

(пункт 1 частини другої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.09.2020 р. N 891-IX)"
oleksii_afanas
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:09

Доброго дня, шановний oleksii_afanas!

Ось цитата із сайту Мін'юсту:

З моменту набрання чинності Законом кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відноситимуться до споживчих кредитів, а відтак такі відносини регулюватимуться нормами Закону України «Про споживче кредитування»
https://minjust.gov.ua/m/novi-pravila-d ... -2021-roku

А це цитата із закон 891-ix: "у пункті 1 слова "та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця" виключити;"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891-IX#Text

З повагою,
Ірина_
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