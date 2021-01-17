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директора (м. Дніпро)

Вакансія заступника фінансового директора (м. Дніпро)
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:49

Вакансія заступника фінансового директора (м. Дніпро)

Колеги, в продуктову IT-компанію шукаємо заступника фінансового директора, який візьме активну участь в автоматизації та контролі операційної діяльності / звітності відділу

Завдання на цій позиції:
[*]складати управлінську звітність
[*]контролювати доходи / витрати і забезпечувати ефективне використання ресурсів
[*]автоматизувати облік усіх ділянок компанії спільно з IT-командою

Наші очікування від кандидата:
[*]досвід роботи провідним економістом / керівником відділу / заступником фінансового директора від 1 року
[*]вміння застосовувати стандарти бухгалтерського і фінансового обліку
[*]розуміння принципів складання управлінської звітності
[*]готовність працювати з великими обсягами даних
[*]аналітичне мислення - пошук рішень
[*]відмінне знання податкового законодавства
[*]просунутий Excel
[*]вміння організувати роботу команди
[*]знання unit-економіки буде плюсом

Що пропонує компанія?
[*]можливість прокачати навички в автоматизації фінансової діяльності та управління
[*]50% знижка на вивчення англійської індивідуально з нашим найкращим викладачем
[*]50% компенсація зовнішніх освітніх заходів
[*]затишний і комфортний офіс в самому серці міста

Пишіть у приватні або на soloveyania@gmail.com З радістю відповім на усі питання :)
soloveyania
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