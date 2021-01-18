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Україна побудує новий
міст до Молдови - ОП

Україна побудує новий міст до Молдови - ОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39

Україна побудує новий міст до Молдови - ОП

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Дивися повний текст Україна побудує новий міст до Молдови - ОП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39

Что ж, место моста мы в topic240742.html вычислили правильно. Теперь с интересом посмотрим где там будет трасса. Чтобы уложиться в 550 км она действительно должна по очень интересному рельефу пройти.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:34

мост - дело хорошее. но почему только Украина его финансирует? из серии "кемська волость? да забирайте"
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:03

Краще б в Румунію хоч один побудували ....
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 01:14

  silver_arrow_ua написав:Краще б в Румунію хоч один побудували ....

Может тут двухходовочка? Строим мост в Молдавию и ждём, пока она объединится с Румынией.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:46

т.е. мы строим мост и трассу, а молдаваны со своей стороны конями грунтовку утопчут?
mokromenko_v
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