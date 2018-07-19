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Finance.ua: Декларація про
доходи: що потрібно знати...

Finance.ua: Декларація про доходи: що потрібно знати...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:51

Finance.ua: Декларація про доходи: що потрібно знати...

Пропонуємо до обговорення:
Подання щорічної декларації про доходи стартувало 1 січня
Хто повинен подавати декларацію про доходи відповідно до Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України № 859? Які доходи необхідно обов'язково вказувати, а що можна не враховувати?
 
Finance.ua детально розібрався в цих питаннях. І все акуратно згрупував для вас.

Дивися повний текст Декларація про доходи: що потрібно знати платнику податків
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:51

Відповідно до абз. 1 пп. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Абзац 1 пп. 49.2 ПКУ застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Таким чином, фіззособи – підприємці – платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку – фізособи – підприємця.
ijaineja
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:53

у вас в першому розділі в другому пункті не вірна інформація
ijaineja
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:00

«Нульову» звітність можна не подавати
Якщо в податковій декларації відсутні показники, що підлягають декларуванню, її можна не подавати.
Ця норма, передбачена п.49.2 статті 49 Податкового кодексу, застосовується до усіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
ijaineja
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:41

  ijaineja написав:«Нульову» звітність можна не подавати
Якщо в податковій декларації відсутні показники, що підлягають декларуванню, її можна не подавати.
Ця норма, передбачена п.49.2 статті 49 Податкового кодексу, застосовується до усіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Вы точно уверены в этом?

Вот здесь
https://journal.ostapp.com.ua/articles/ ... -otcetnost
утверждается совсем обратное:
Даже если нет предпринимательского дохода, всё равно надо в установленные сроки подавать декларацию по единому налогу:

на 1–2-й группах — раз в год, за 2020 год подать декларацию надо до 1 марта 2021 года (рекомендуем подавать);
на 3-й группе — раз в квартал, в течение 40 дней после окончания квартала. За три квартала 2020 года до 9 ноября, за весь 2020 год — до 9 февраля 2021 года включительно.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:50

Специально перезвонил в налоговую, говорят: даже пустую надо обязательно подавать.
Похоже, ошибаетесь все же вы, а не автор статьи.
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