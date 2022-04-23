RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:57

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Bolt написав:взяв 4500, за те що зняв батарею і, замінив фланець бо підтікав
Ціну до роботи він озвучив(узгоджували?), чи після?
Скільки часу йому на це пішло - 2год.?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8531
З нами з: 18.03.21
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 13:00

  Успіх написав:
  Bolt написав:Біля океану 8500, але після того, як прийшов сантехнік і взяв 4500, за те що зняв батарею і, замінив фланець бо підтікав, підняв з жовтня до 9000, Шувар вже більше року 15.
Ну от, як я і казав, що охоронець атб, чи прибиральниця атб - може ЛЕГКО дозволити собі орендувати у Вас за Океаном!
А якщо вищезгадані - подружжя, то і ЛЕГКО можуть орендувати у Вас і біля Шувару!

Так що цінам на оренду - є ще куди рости!

Ви що не бачите який звіздец робиться на території бувшого заводу бетонних виробів на Кульпі, і там же навпроти на території ьувшох автобази? Парус і ще якась фігня, загалом декілька тисяч конурок буде думаю. Так, що загалом в довгостроковій перспективі оренлний бізнес накриється мідним тазом.
З наведеної ЗП відразу відніміть чверть на податки, ще оренда нехай десятка і можна класти зуби на полку. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3591
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 13:06

Bolt
Найбільшим ударом по цінам Львова буде РПВ. Почнеться така зворотя міграція, що опустіють оті всі чєловєйніки, а людьми наповняться Херсони з Миколаєвами і Запоріжжями. Але мабуть і батарею поміняти стане вдвічі дешевше.
Hotab
 
Повідомлень: 15982
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1053, 1054, 1055
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10548 6567296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 сер, 2025 22:53
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17171714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 45, 46, 47
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 14:11
465 147269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 10:05
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.