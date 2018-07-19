Finance.ua: Декларація про доходи: що потрібно знати...

Подання щорічної декларації про доходи стартувало 1 січня Хто повинен подавати декларацію про доходи відповідно до Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України № 859? Які доходи необхідно обов'язково вказувати, а що можна не враховувати?
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Відповідно до абз. 1 пп. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Абзац 1 пп. 49.2 ПКУ застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.
Таким чином, фіззособи – підприємці – платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку – фізособи – підприємця.
«Нульову» звітність можна не подавати Якщо в податковій декларації відсутні показники, що підлягають декларуванню, її можна не подавати. Ця норма, передбачена п.49.2 статті 49 Податкового кодексу, застосовується до усіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
ijaineja написав:«Нульову» звітність можна не подавати Якщо в податковій декларації відсутні показники, що підлягають декларуванню, її можна не подавати. Ця норма, передбачена п.49.2 статті 49 Податкового кодексу, застосовується до усіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
Даже если нет предпринимательского дохода, всё равно надо в установленные сроки подавать декларацию по единому налогу:
на 1–2-й группах — раз в год, за 2020 год подать декларацию надо до 1 марта 2021 года (рекомендуем подавать); на 3-й группе — раз в квартал, в течение 40 дней после окончания квартала. За три квартала 2020 года до 9 ноября, за весь 2020 год — до 9 февраля 2021 года включительно.