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Finance.ua: Декларація про
доходи: що потрібно знати...

Finance.ua: Декларація про доходи: що потрібно знати...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:15

Гарна стаття! дякую
і таки да - простій фізичній особі згідно чинного законодавства нульову декларацію подавати НЕ ПОТРІБНО
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:39

  Искатель написав:Специально перезвонил в налоговую, говорят: даже пустую надо обязательно подавать.
Похоже, ошибаетесь все же вы, а не автор статьи.


Из Конституции (которая, как известно, является законом "прямої дії найвищої юридичної сили"):

"Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом."
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:31

  Миша-клиент написав:
  Искатель написав:Специально перезвонил в налоговую, говорят: даже пустую надо обязательно подавать.
Похоже, ошибаетесь все же вы, а не автор статьи.


Из Конституции (которая, как известно, является законом "прямої дії найвищої юридичної сили"):

"Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом."


ага
ну там этот порядок встановлений законом и говорит, кому можно не подавать :mrgreen:
cohan
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