Finance.ua: Декларація про доходи: що потрібно знати...

Гарна стаття! дякую
і таки да - простій фізичній особі згідно чинного законодавства нульову декларацію подавати НЕ ПОТРІБНО
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:15
Гарна стаття! дякую
і таки да - простій фізичній особі згідно чинного законодавства нульову декларацію подавати НЕ ПОТРІБНО
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:39
Из Конституции (которая, как известно, является законом "прямої дії найвищої юридичної сили"):
"Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом."
Додано: Суб 12 лют, 2022 00:31
ага
ну там этот порядок встановлений законом и говорит, кому можно не подавать
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