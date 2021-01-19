Для фізичних осіб у 2021 році встановлено правила вивезення та ввезення валюти на митниці.
Дивися повний текст Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:31
Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:31
Это за один переход или за какое то время?
Сколько раз в день можно переходить?
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:01
мы живем в совке и этим все сказано. я заработал деньги и кто может мне устанавливать какие то ограничения. только в этой стране ур** которые воруют миллиарды и хранят их в офшорах потому что они трясутся при мысли что прийдут к власти такие как я и поставят их к стенке. а такие придут и поставят их. и тогда они ответят за все зло против людей.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:59
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