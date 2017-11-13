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Скільки грошей можна ввозити
та вивозити через митницю

Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:31

Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю

Пропонуємо до обговорення:
Для фізичних осіб у 2021 році встановлено правила вивезення та ввезення валюти на митниці.

Дивися повний текст Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:31

Это за один переход или за какое то время?
Сколько раз в день можно переходить?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50

За один раз,как я понял...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:59

  p_a_l написав:Это за один переход или за какое то время?
Сколько раз в день можно переходить?


Главное чтобы ботинки выдержали, а так ходи туда,ходи сюда сколько хочешь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:35

Нельзя ходить туда - сюда. Границу можно пересчитать раз в сутки в одном направлении. Иначе будут вопросы и проверки. Меня 4 часа держали, машину разобрали почти просто что бы понять чего я тут мотаюсь.
farinaroman
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