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Україна встановила історичний
рекорд імпорту вина

Україна встановила історичний рекорд імпорту вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 07:32

Україна встановила історичний рекорд імпорту вина

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Вірменії планує продовжити термін експлуатації атомної електростанції "Мецаморская" (Вірменська АЕС), як мінімум, до 2036 року, заявив міністр територіального управління та інфраструктур республіки Сурен Папікян.

Дивися повний текст Україна встановила історичний рекорд імпорту вина.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 07:32

"Отмечается, что в Украине наблюдается снижение производства и внутренней переработки вина"
Если бы они делали настоящее вино...А так это даже на шмурдяк не тянет! Я уже лет пять не покупаю украинского и молдавского вина.
Alexnik
 
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