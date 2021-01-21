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Україна встановила історичний рекорд імпорту вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 07:32
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Вірменії планує продовжити термін експлуатації атомної електростанції "Мецаморская" (Вірменська АЕС), як мінімум, до 2036 року, заявив міністр територіального управління та інфраструктур республіки Сурен Папікян.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 07:32
"Отмечается, что в Украине наблюдается снижение производства и внутренней переработки вина"
Если бы они делали настоящее вино...А так это даже на шмурдяк не тянет! Я уже лет пять не покупаю украинского и молдавского вина.
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