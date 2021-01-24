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У Києві відкладено завершення
ремонту Шулявського моста

У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40

У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє журналіст Євген Куксін.

Дивися повний текст У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:40

к трем вещам на которые можно смотреть бесконечно, добавилась четвертая )))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:04

где то грустит Подольско-Воскресенский мост
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:42

Re: У Києві відкладено завершення ремонту Шулявського моста

Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:46

  SMOKE написав:Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.

То есть про недостроенную Шулявку это фейк?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:57

  SMOKE написав:Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко.

Это смотря у кого какой круг знакомых. Если в администрациях районов, то за боксера проголосовали, а остальным он что хорошего сделал в транспорте, жкх, экологической и пр. безопасности? При передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго даже все переплаты пенсов с Ренатом сп.. здил мелкий ворюга, а долги передал
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:07

  unicdima написав:
  SMOKE написав:Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.

То есть про недостроенную Шулявку это фейк?

Почему фейк? Нет. Но ровным счётом ничего не говорит о том, что Кличко плохой мер.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:14

  shapo написав:
  SMOKE написав:Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко.

Это смотря у кого какой круг знакомых. Если в администрациях районов, то за боксера проголосовали, а остальным он что хорошего сделал в транспорте, жкх, экологической и пр. безопасности? При передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго даже все переплаты пенсов с Ренатом сп.. здил мелкий ворюга, а долги передал

Ну кто, что видит. Я вижу новые парки повсеместно, дороги, красивый мост, которым восхищаться все иностранцы (и только наши обхаивают свое же), реставрацию шулявского, куреневского моста, работы по Подольско- Воскр. мосту, реконструкцию Зоопарка капитальную, обновленные пляжи с душевыми, спасателями и волейбольными площадками, отреставрированный Труханов остров, велодорожки и т.д. и т.п. Видно, что мер любит этот город. Киев преображается. Ему руку жмут и дружат с ним мировые знаменитости, а у наших "боксер" и все. Такими украинцами нужно гордиться. Но у нас жлобский менталитет, мы своих же хаим и топим везде.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:38

  SMOKE написав:
  shapo написав:
  SMOKE написав:Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко.

Это смотря у кого какой круг знакомых. Если в администрациях районов, то за боксера проголосовали, а остальным он что хорошего сделал в транспорте, жкх, экологической и пр. безопасности? При передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго даже все переплаты пенсов с Ренатом сп.. здил мелкий ворюга, а долги передал

Ну кто, что видит. Я вижу новые парки повсеместно, дороги, красивый мост, которым восхищаться все иностранцы (и только наши обхаивают свое же), реставрацию шулявского, куреневского моста, работы по Подольско- Воскр. мосту, реконструкцию Зоопарка капитальную, обновленные пляжи с душевыми, спасателями и волейбольными площадками, отреставрированный Труханов остров, велодорожки и т.д. и т.п. Видно, что мер любит этот город. Киев преображается. Ему руку жмут и дружат с ним мировые знаменитости, а у наших "боксер" и все. Такими украинцами нужно гордиться. Но у нас жлобский менталитет, мы своих же хаим и топим везде.

А я вижу пробки на дорогах, ни одной введенной за 6 лет станции метро, отсутствие ремонта изношенной системы теплоснабжения которую спасают только тёплые зимы, забитую ливневую канализацию не справляющуюся с обычным дождём. Шулявский мост равно как и стеклянный с треснутым стеклом это вообще нечто с фальшивым тендером от компаний Микитася на самолёте которого Виталька летел и вопиющее нарушение качества строительства с падающими столбами и несколько раз завышенной стоимостью.
Кто им гордится и жмёт руку мне фиолетово т. к. никаких инвестиций от друзей Витальки как не было, так и нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:01

  SMOKE написав:
  unicdima написав:
  SMOKE написав:Вот вони в инете много на Кличко. А ведь лучший за всю историю мер,что и показали выборы. Кого не спрошу-все голосовали за Кличко. И если кроме желчи, есть глаза и мозги, то ясно за что его переизбрали на следующий срок. И Подольско-Воскресенскмй дожмет и закончит.

То есть про недостроенную Шулявку это фейк?

Почему фейк? Нет. Но ровным счётом ничего не говорит о том, что Кличко плохой мер.

Офигеть :D
В нормальной стране только за Шулявку мэр бы уже сидел, Кличко имеет непосредственное отношение к ремонту. Стройку он отдал своему дружбану Микитасю, бюджет путем махинаций у них вырос в разы. 10 месяцев город стоял в огромных пробках, я даже вынужден был бросить свою работу на Гарматной, туда ездить было кошмаром. В результате обновленной развязки мы так и не получили, та которая сделана гораздо хуже предыдущей по функционалу. Качество работ просто ужасное.
Такой халтуры Киев еще не видел.
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unicdima
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