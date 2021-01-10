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У МОЗ уточнили терміни отримання
першої партії вакцини...

У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 18:48

У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

Дивися повний текст У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини Pfizer.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2021 18:48

с такими темпами поставок - плановые выборы следующего президента произойдут раньше чем все провакцинируются. Это я еще не беру во внимание вопрос хранения этой низкотемпературной вакцины.
RomanTik
 
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