Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.
Дивися повний текст У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини Pfizer.
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Додано: Пон 01 лют, 2021 18:48
У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ уточнили терміни отримання першої партії вакцини Pfizer.
Додано: Пон 01 лют, 2021 18:48
с такими темпами поставок - плановые выборы следующего президента произойдут раньше чем все провакцинируются. Это я еще не беру во внимание вопрос хранения этой низкотемпературной вакцины.
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