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Finance.ua: Пособие по безработице: опыт сотрудничества...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 11 лют, 2021 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Как встать на учет, и почему могут прекратить выплату пособия?
В течение прошлого года уровень безработицы рос. По данным Государственного центра занятости, пик был летом, когда без работы оказались более полумиллиона украинцев. Однако речь идет только о тех, кто встал на учет.
Со своей стороны Государственная служба занятости сообщила, что в прошлом году ее услугами воспользовались 2,2 миллиона граждан, 1,2 миллиона из которых получили статус безработного, помощь получали 1,1 миллиона человек.
Дивися повний текст Пособие по безработице: опыт сотрудничества с центром занятости
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D2
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Додано: Чет 11 лют, 2021 11:25
Все это из ряда фантастики, на практике все совсем иначе. Меня уволили по соглашению сторон, официальная зарплата составляла 10700, должность инженер, стаж работы 31 год, на последнем месте работы 4 года - это предисловие .В центр занятости обратился на следующий день после увольнения, присвоили статус безработного и сразу прислали 2 направления на работу ТРАКТОРИСТОМ с окладом 4500,( т.е. преднамеренно нарушают).Я отказался, в итоге хожу каждую неделю на прием, написал бизнес-план с намерением открыть собственный бизнес - проигнорировали, сказали что нет финансирования С 14 декабря по 11 февраля мне сделали две выплаты 526 гривен и 1168 гривен ВСЕ!!! Выплаты проводят 1 раз в месяц. Харьков.
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taldaevs
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