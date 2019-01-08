RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Пособие по безработице:
опыт сотрудничества...

Finance.ua: Пособие по безработице: опыт сотрудничества...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 11:25

Finance.ua: Пособие по безработице: опыт сотрудничества...

Пропонуємо до обговорення:
Как встать на учет, и почему могут прекратить выплату пособия?
В течение прошлого года уровень безработицы рос. По данным Государственного центра занятости, пик был летом, когда без работы оказались более полумиллиона украинцев. Однако речь идет только о тех, кто встал на учет.

Со своей стороны Государственная служба занятости сообщила, что в прошлом году ее услугами воспользовались 2,2 миллиона граждан, 1,2 миллиона из которых получили статус безработного, помощь получали 1,1 миллиона человек.

Дивися повний текст Пособие по безработице: опыт сотрудничества с центром занятости
D2
 
Повідомлень: 75
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 11:25

Все это из ряда фантастики, на практике все совсем иначе. Меня уволили по соглашению сторон, официальная зарплата составляла 10700, должность инженер, стаж работы 31 год, на последнем месте работы 4 года - это предисловие .В центр занятости обратился на следующий день после увольнения, присвоили статус безработного и сразу прислали 2 направления на работу ТРАКТОРИСТОМ с окладом 4500,( т.е. преднамеренно нарушают).Я отказался, в итоге хожу каждую неделю на прием, написал бизнес-план с намерением открыть собственный бизнес - проигнорировали, сказали что нет финансирования С 14 декабря по 11 февраля мне сделали две выплаты 526 гривен и 1168 гривен ВСЕ!!! Выплаты проводят 1 раз в месяц. Харьков.
taldaevs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо» 1, 2, 3, 4
D2 » Вів 08 січ, 2019 13:38
35 8502
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2021 19:42
Вкладчик1234
Finance.ua: Как покупать золото в Украине
D2 » Нед 07 лют, 2021 19:53
4 423
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2021 10:39
Son of Sun
Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает? 1, 2, 3
D2 » Чет 03 жов, 2019 10:30
27 7255
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лют, 2021 22:47
bars32768

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4123)
12.02.2021 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron