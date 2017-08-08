Акції від Правекс Банк

Не шукайте найближчий банкомат, адже завдяки послузі «Готівка на касі» від Mastercard ви завжди можете зняти до 500 гривень готівкою на касі супермаркетів «Сільпо».
Як скористатися пропозицією:
Вибирайте товари в мережі супермаркетів «Сільпо» й на касі проскануйте картку (або додаток) програми «Власний Рахунок». Скажіть касиру, що бажаєте зняти трохи готівки, та вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки. Оплатіть покупку карткою Mastercard. Отримайте товар і готівку. Отримайте 2000 бонусів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь-якої суми*. *Акція діє з 20.04.2021 р. по 20.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованоїтериторії, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Максимальна сума зняття готівки за один раз – 500 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані і з вживанням тютюнових виробів. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... -maste-367
Вітаємо переможців другого етапу розіграшу промо акціі «Накопичувальний рахунок» Сьогодні ми визначили наступних 10 щасливчиків, які отримають приз у вигляді Роwer slim 9000mah. А саме:
ІВАЩУК ВІТАЛІЯ ІВАНІВНА ЛЮЛЬКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ ЛЯШЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ЗРАЖЕВСЬКА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА ЛЕБЕДКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ЛЕЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕНІСЛАВОВИЧ ТУСМЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ЧУМАЧЕНКО СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА ЗУБЦОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА ТУЗ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ Щирі вітання переможцям!
Нагадуємо, що до 31 травня у вас є усі шанси взяти участь в акції та виграти один з 60 призів - Роwer slim 9000mah. Для цього необхідно поповнити свій Накопичувальний рахунок на суму від 500 гривень (та не скасовувати поповнення на період Акції). Щотижня, за допомогою сервіса random.org ми визначимо наступних 10 щасливчиків. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... i-nako-371
Вітайте наступних щасливих володарів Роwer slim 9000mah та переможців 3-го етапу розіграшу промо "Накопичувальний рахунок":
ЧЕМЕРСЬКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА ТАРАН ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ ГОГОЛЬ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ШАПКА АНТОН ЮРІЙОВИЧ ЛІСНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА ПАВЛЮК СТЕПАН ІВАНОВИЧ ВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ПЕРЕДЕРІЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ МАТВІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ШКАТУЛА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Наші щирі вітання!
Вогні міста та живий, теплий звук саксофону…А як давно ви востаннє вечеряли на даху?
Не зволікайте, беріть участь у розіграші від Mastercard Більше та отримайте можливість виграти особливий вечір для двох під звуки саксофону, який звучатиме лише для вас. А довкола – розкішний вид на місто, яке поступово огортають сутінки, де запалюються вогні та ховаються останні промені сонця!
Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся у програмі Mastercard на сайті bilshe.mastercard.ua Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші особливого вечора на даху із виступом саксофоніста Що більше балів ви обмінюєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Розігруються по 3 сертифікати в кожному з 5 міст України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро.
Термін дії сертифіката, його наповнення, умови використання та інші деталі буде зазначено у сертифікаті.
Купуйте вхідний квиток на фестиваль карткою Mastercard® зі знижкою 20 %. Заздалегідь на сайті https://silpo.ua/about/events/the-glass чи безпосередньо на фестивалі За оплату карткою Mastercard на суму від 100 грн на фестивалі отримуйте додаткову дегустаційну фішку.
Звісно, якщо ви музичний фанат, то готові потрапити на Atlas Weekend 2021 за будь-які гроші. Але ж як приємно раптом дізнатися – для власників Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу діє спеціальна ціна!*
Як скористатися пропозицією:
мати відкриту картку або оформити та активувати картку протягом періоду акції; перейти за посиланням atlasweekend.com/tickets; для придбання квитка будь-якої категорії/абонемента обрати опцію «Придбати дешевше з Mastercard» та здійснити оплату карткою. * Під «спеціальною ціною» йдеться про зменшення суми придбання квитка/абонемента будь-якої категорії/абонемента на фестиваль Atlas Weekend 2021 залежно від категорії квитка/абонемента та дати придбання. Акція діє з 25.05.2021 р. по 11.07.2021 р. . та проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... sinoyu-380
Беріть участь в розіграші однієї з чотирьох поїздок на Leopolis Jazz Fest 2021.
Щоб узяти участь в акції:
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua й оплачуйте карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш. Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року. Дати відвідування Головної Сцени фестивалю Leopolis Jazz 2021: 26 та 27 червня 2021 року. Акція триває з 25.05.2021 по 13.06.2021 https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... -lvovu-393
Отримуйте 15% знижки на онлайн-квитки на kontramarka.ua*, а також на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю позначені відповідно**
*Знижка 15% на купівлю онлайн-квитків на kontramarka.ua надається при сплаті карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу. Пропозиція діє з 08.06.2021 по 27.06.2021 **Знижка 15% на Музейну крамничку Мистецького арсеналу та точки фудкорту на території фестивалю, що мають відповідні позначення, надається при сплаті карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу з 23.06.2021 по 27.06.2021. Робочі години виставки-ярмарку:
Концерт тільки для вас від Олега Винника? Це можливо з Mastercard Більше та MEGOGO! Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником – нізащо.
Як взяти участь у розіграші року:
реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua; платіть карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу і накопичуйте бали; обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас! У розіграші 2 етапи:
1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно – переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців! 2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно – переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті. Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... -vas-i-399
Запашна кава, найсмачніші страви та просто чудовий настрій – все це в мережі концептуальних кнайп Холдингу емоцій "!FEST". Обирайте улюблені заклади у Львові або по всій Україні та отримуйте яскраві емоції в колі друзів та сім'ї.
Як скористатися пропозицією?
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу; Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; Вигравайте сертифікати номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш. Акція діє з 10.06.2021 по 10.07.2021. Розігруються 300 сертифікатів номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST після кожного з двох етапів: перший - з 10.06.2021 по 20.06.2021 та другий - з 21.06.2021 по 10.07.2021 року.
Ресторани по Україні:
«П’яна вишня» «Реберня» та «Львівські пляцки» Ресторани Львова: «Криївка» «Мазох-cafе» відкрита кав’ярня «Діана на Ринку» «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці Ресторація-музей «Гасова лямпа» та сувенірна крамниця «Opera Underground» «Найдорожча ресторація Галичини» «Перша Грильова Ресторація М'яса та Справедливості» (Бернардини) «Дзига» «Grand Cafe Leopolis» Театр пива«Правда» «Дуже висока кухня» «Львівська копальня кави» та сувенірна крамниця «Пструг, хліб та вино». https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... v-fest-401