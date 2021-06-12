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Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лют, 2021 17:38
аахах!! 100% они не кому не нужны!!!😂😂😂 Разве что английский чекан, но Вы его негде не найдете...🤦♂️
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tsualvi24
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 17:40
родственику своему продайте две по 25 коп, за 50 копеек, возьмут думаю...)))
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tsualvi24
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:56
Есть у меня и кому интересует пишите Вайбер 0636097226
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cabriamarina4
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:35
cabriamarina4 написав:
Есть у меня и кому интересует пишите Вайбер 0636097226
На базаре можно еще отдать, часто берут такие по номиналу.
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BIGor
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