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100% пільга: хто в Україні
не платить за комуналку

100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57

100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала глава міністр соціальної політики Марина Лазебная в ході форуму "Україна 30".

Дивися повний текст 100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57

Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,это заложено в тарифах.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 21:10

Re: 100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку

Scotch написав:Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,....
а в бюджет не все мы платим?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 21:20

  GALeon написав:
Scotch написав:Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,....
а в бюджет не все мы платим?

Но кто-то платит и в бюджет, и за коммуналку
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 03:13

Часть граждан Украины имеет право не платить за жилищно-коммунальные услуги. Размер льготы для участников боевых действий достигает 100%.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума «Украина 30».


Министр соцполитики не знает Закона? Можно было бы оправдать это ее образованием - "економіст — менеджер", но ведь она еще в 2003-2013 гг. работала на должностях, связанных с социальными вопросами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BD%D0%B0).

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:
...
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом...
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)...
...
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого...
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

Эта норма - 75% действует с момента принятия Закона, с 22.10.1993
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355 ... 931022#top
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 11:08

Scotch
А вас не смущает что деньги из бюджета берутся на покупку крутых тачек для МВД и СБУ, на миллионные зарплаты всяким Коболевым и Витренко, да банально на строительство (распил) дорог?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 15:03

сколько скидка для Афганцев?
natali280280
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 17:25

  yanyura написав:
Часть граждан Украины имеет право не платить за жилищно-коммунальные услуги. Размер льготы для участников боевых действий достигает 100%.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума «Украина 30».


Министр соцполитики не знает Закона? Можно было бы оправдать это ее образованием - "економіст — менеджер", но ведь она еще в 2003-2013 гг. работала на должностях, связанных с социальными вопросами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BD%D0%B0).

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:
...
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом...
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)...
...
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого...
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

Эта норма - 75% действует с момента принятия Закона, с 22.10.1993
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355 ... 931022#top


Стоит ли удивляться,что министр не знает законов. Сейчас все министры такие. Для чиновника важно не образование, а умение грамотно произвести распил и откат.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:06

У меня мама принадлежит к детям войны, ей на карточку перечисляли 45 гривен,а в марте вообще никаких перечислений не было.Вот такие льготы Дети войны
zviktor444
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