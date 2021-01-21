RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Соціологи з’ясували, чи хочуть
українці продавати свої паї

Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 01:10

Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї

Пропонуємо до обговорення:
Майже всі власники земельних паїв не планують продавати свою землю в найближчі роки.

Дивися повний текст Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92661
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 01:10

а придется
cohan
 
Повідомлень: 967
З нами з: 27.09.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям хочуть видати зброю 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 21 січ, 2021 12:33
38 3555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лют, 2021 11:46
bfmgroup
У Кабміні хочуть заборонити влаштовувати ФОПів на роботу 1, 2, 3
R2 » Суб 13 лют, 2021 08:53
20 2428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 15:32
petrenko_olvas
Експерти пояснили, чому українці не поспішають... 1, 2, 3
R2 » Пон 15 лют, 2021 21:37
22 1445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 15:21
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19179)
22.02.2021 01:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.