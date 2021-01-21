Майже всі власники земельних паїв не планують продавати свою землю в найближчі роки.
Дивися повний текст Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 01:10
Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї
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Дивися повний текст Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї.
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