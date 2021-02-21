IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів із пунктів видачі.
Дивися повний текст IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 16:33
IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів
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Дивися повний текст IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів.
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