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IKEA в Україні ввела плату
за самовивіз товарів

IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 16:33

IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів

Пропонуємо до обговорення:
IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів із пунктів видачі.

Дивися повний текст IKEA в Україні ввела плату за самовивіз товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 16:33

Правильно, и за вход с аборигенов надо деньги брать
kdevil
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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