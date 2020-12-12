Фігуранти справи ПриватБанку Олександр Дубілет та Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд". Ця компанія займається розвитком monobank.
Дивися повний текст Дубілет-старший і Яценко вийшли зі засновників monobank після підозри НАБУ.
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:19
Дубілет-старший і Яценко вийшли зі засновників monobank...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет-старший і Яценко вийшли зі засновників monobank після підозри НАБУ.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:19
Слизали приват24 или может тупо украли, назвали монобанком и прорывом фин индустрии)) так как приват 24 им достался даром можна и конкурировать с другими банками которые свой продукт делают с 0.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:26
правильно, пора прикрывать бесполезную моню, она уже свое отслужила. Дорогу новым финтехам!
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