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Дубілет-старший і Яценко вийшли
зі засновників monobank...

Дубілет-старший і Яценко вийшли зі засновників monobank...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:19

Дубілет-старший і Яценко вийшли зі засновників monobank...

Пропонуємо до обговорення:
Фігуранти справи ПриватБанку Олександр Дубілет та Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд". Ця компанія займається розвитком monobank.

Дивися повний текст Дубілет-старший і Яценко вийшли зі засновників monobank після підозри НАБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:19

Слизали приват24 или может тупо украли, назвали монобанком и прорывом фин индустрии)) так как приват 24 им достался даром можна и конкурировать с другими банками которые свой продукт делают с 0.
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 20:26

правильно, пора прикрывать бесполезную моню, она уже свое отслужила. Дорогу новым финтехам!
Ромасик
 
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