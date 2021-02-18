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Що робити, якщо в платіжці
завищена вартість комунальних...

Що робити, якщо в платіжці завищена вартість комунальних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:07

Що робити, якщо в платіжці завищена вартість комунальних...

Пропонуємо до обговорення:
У споживача є можливість знизити розмір плати за комуналку в разі надання послуг не в повному обсязі.

Дивися повний текст Що робити, якщо в платіжці завищена вартість комунальних послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:07

вообще такого не должно быть, нам советуют что нужно делать не им а нам
велвел
 
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