У споживача є можливість знизити розмір плати за комуналку в разі надання послуг не в повному обсязі.
Дивися повний текст Що робити, якщо в платіжці завищена вартість комунальних послуг.
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Додано: Пон 01 бер, 2021 16:07
Що робити, якщо в платіжці завищена вартість комунальних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо в платіжці завищена вартість комунальних послуг.
Додано: Пон 01 бер, 2021 16:07
вообще такого не должно быть, нам советуют что нужно делать не им а нам
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