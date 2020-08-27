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Finance.ua: Прощавай, готівка
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Сер 03 бер, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Чому Україна масово відмовляється від паперових грошей
Україна масово відмовляється від готівки і переходить на безконтактну оплату. Країна в числі світових лідерів за кількістю NFC-транзакцій, а гаджети для платежів використовують понад половина українців. Про це кажуть у Mastercard. Це підтверджує і статистика від НБУ. Регулятор рапортує про те, що у вересні 2020 року кількість токенізованих карток – тих, якими клієнти платять за допомогою смартфонів та інших гаджетів – склала 3,4 мільйона штук, що на 50% більше, ніж у січні. А на платежі, які були здійснені з їх використанням за дев'ять місяців минулого року, припало більше половини (54%) всіх безготівкових операцій в торгових точках. Роком раніше цей показник становив лише третину від безготівкового обороту. Ми розповімо, в чому причина такого тренду, перелічимо банки, які підтримують безконтактну оплату, а також мобільні платіжні системи, з якими вони працюють.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 11:21
Бо це зручно, не потрібно тягати з собою готівку і навіть карти, все є у телефоні.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 11:37
В Дании и Норвегии пипл не помнит, когда в последний раз держали наличку в руках.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Сер 03 бер, 2021 11:37
Украина окончательно и бесповоротно скатывается до уровня Кении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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