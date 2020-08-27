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Finance.ua: Прощавай, готівка

Finance.ua: Прощавай, готівка
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 11:21

Finance.ua: Прощавай, готівка

Пропонуємо до обговорення:
Чому Україна масово відмовляється від паперових грошей
Україна масово відмовляється від готівки і переходить на безконтактну оплату. Країна в числі світових лідерів за кількістю NFC-транзакцій, а гаджети для платежів використовують понад половина українців. Про це кажуть у Mastercard. Це підтверджує і статистика від НБУ. Регулятор рапортує про те, що у вересні 2020 року кількість токенізованих карток – тих, якими клієнти платять за допомогою смартфонів та інших гаджетів – склала 3,4 мільйона штук, що на 50% більше, ніж у січні. А на платежі, які були здійснені з їх використанням за дев'ять місяців минулого року, припало більше половини (54%) всіх безготівкових операцій в торгових точках. Роком раніше цей показник становив лише третину від безготівкового обороту. Ми розповімо, в чому причина такого тренду, перелічимо банки, які підтримують безконтактну оплату, а також мобільні платіжні системи, з якими вони працюють.

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D2
 
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Бо це зручно, не потрібно тягати з собою готівку і навіть карти, все є у телефоні.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 11:37

Re: Finance.ua: Прощавай, готівка

В Дании и Норвегии пипл не помнит, когда в последний раз держали наличку в руках.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 11:37

Re: Finance.ua: Прощавай, готівка

Украина окончательно и бесповоротно скатывается до уровня Кении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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