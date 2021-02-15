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У Кабміні назвали переваги
отримання пільг на оплату...

У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 02:34

  hordiludmula написав:Як використати дану пільгу, є нараховано на рахунку а зняти не можна, і оплатити комунальні теж не можна.

Посмотрите здесь - https://www.oschadbank.ua/ua/sd в "Поширені запитання", может и на ваш вопрос(ы) найдется ответ.

А еще ниже
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:55

  yanyura написав:
  hordiludmula написав:Як використати дану пільгу, є нараховано на рахунку а зняти не можна, і оплатити комунальні теж не можна.

Посмотрите здесь - https://www.oschadbank.ua/ua/sd в "Поширені запитання", может и на ваш вопрос(ы) найдется ответ.

А еще ниже
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С мая всех льготников, отапливающих своё жильё газом, ждёт большой облом. Согласно Постановления Кабмина субсидии и льготы на газ, используемый для отопления, действуют только в отопительный сезон. Поскольку с мая ежемесячные счета за газ будут выставляться в размере 1/12 годового потребления, независимо от показаний счётчика, то летом придётся оплачивать лишний приписанный газ по полной стоимости, без льгот. Платёжка летом потяжелеет на пару тысяч гривен, что для пенсионеров является совершенно неподъёмной суммой.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 16:33

  Scotch написав:Совершенно верно.Нормы порезаны до предела.К примеру,норма горячей воды-1.6 куб в месяц.Зеленскому столько хватит?Самое интересное,в теплосети норма осталась прежней-4.2 куб в месяц.

Украинские реалии.

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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:39

У меня мама дети войны льготу получает.Была 25% ,то наличными перечисляли на карточку 45 гривен,а за электричество мы платим 325 гривен,вот и считайте,разбогатеешь или нет если банк ещё за смс 15 гривен забетёт
zviktor444
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:31

Re: У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату...

  zviktor444 написав:вот и считайте,разбогатеешь или нет если банк ещё за смс 15 гривен забетёт


Пільга не для збагачення дається.
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