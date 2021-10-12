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Finance.ua: Розмитнення
«єврономерів» на власному досвіді

Finance.ua: Розмитнення «єврономерів» на власному досвіді
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:46

Finance.ua: Розмитнення «єврономерів» на власному досвіді

Пропонуємо до обговорення:
Як не стати жертвою шахраїв
Ще 18 лютого Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкти № 4643-д й № 4644-д щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Ці ініціативи знову актуалізували болючу для України тему з «єврономерами», а з нею заворушилися й шахраї.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 11:46

Ми всі вже стали жертвами шахраїв, які хочуть і ПДВ і акциз і ПФ.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 20:04

а хазяїни авторозборок бувають ще тими специфічними людцями...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 10:05

Садить нужно и запрещать ,пользоваться в Украине авто с иностранной регистрацией
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 20:16

  laa1999 написав:Садить нужно и запрещать ,пользоваться в Украине авто с иностранной регистрацией

Не говорите "садить" - говорите "содить" и никогда, слышите, НИКОГДА не употребляйте слово "сажать".
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 23:11

  laa1999 написав:Садить нужно и запрещать ,пользоваться в Украине авто с иностранной регистрацией

совок детектед.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:18

С кожним авто практично сюрпризи при знятті з обліку у Польщі,зняти може дистанційно але там затрат багато опит з прошлого розмитнення,там поляки не дуже розмовляють з нашими добре коли звертаешся до них
wrr625
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:43

Статья хорошая. Нужно все делать очень подумав, не спеша и все проверяя!
didzuha
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