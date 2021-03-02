Про це повідомляє The Telegraph.
Дивися повний текст В Італії людям, які перехворіли на COVID-19, вводитимуть одну дозу вакцини.
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Додано: Суб 06 бер, 2021 08:48
В Італії людям, які перехворіли на COVID-19, вводитимуть...
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Дивися повний текст В Італії людям, які перехворіли на COVID-19, вводитимуть одну дозу вакцини.
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