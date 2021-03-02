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В Італії людям, які перехворіли
на COVID-19, вводитимуть...

В Італії людям, які перехворіли на COVID-19, вводитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 08:48

В Італії людям, які перехворіли на COVID-19, вводитимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Telegraph.

Дивися повний текст В Італії людям, які перехворіли на COVID-19, вводитимуть одну дозу вакцини.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 08:48

Интересно. А если Вектором уколоться, то вампиром можно стать?
p_a_l
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