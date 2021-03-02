Державна митна служба потребує оновлення інфраструктури на 5-10 мільярдів державних інвестицій, тоді як держбюджет на 2021 рік передбачає на ці завдання 465 мільйонів.
Дивися повний текст Митниці потрібно 5-10 мільярдів на оновлення інфраструктури.
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Додано: Вів 09 бер, 2021 14:29
Митниці потрібно 5-10 мільярдів на оновлення інфраструктури
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниці потрібно 5-10 мільярдів на оновлення інфраструктури.
Додано: Вів 09 бер, 2021 14:29
такой разрывчик 5-10 миллиардов, нет конкретной суммы, на деребан уйдёт 5 миллиардов + - не БЕРИТЕ на лапу и будет всё гут
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