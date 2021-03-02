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Митниці потрібно 5-10 мільярдів
на оновлення інфраструктури

Митниці потрібно 5-10 мільярдів на оновлення інфраструктури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 14:29

Митниці потрібно 5-10 мільярдів на оновлення інфраструктури

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба потребує оновлення інфраструктури на 5-10 мільярдів державних інвестицій, тоді як держбюджет на 2021 рік передбачає на ці завдання 465 мільйонів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 14:29

такой разрывчик 5-10 миллиардов, нет конкретной суммы, на деребан уйдёт 5 миллиардов + - не БЕРИТЕ на лапу и будет всё гут
велвел
 
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