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Держоблігації стануть більш доступними: на первинний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 бер, 2021 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про інститут первинних дилерів. На первинний ринок облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) будуть допущені не лише банки.
Дивися повний текст Держоблігації стануть більш доступними: на первинний ринок допустили інвесткомпанії
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Додано: Сер 10 бер, 2021 16:41
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