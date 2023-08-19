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Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Суб 04 гру, 2021 14:12
d812460 написав: GALeon написав:
d812460 написав:Здравствуйте, подскажите, как узнать контакты виновника дтп, для вручения повестки о проведении экспертизы(имеется гос.номер, вин, фамилия)?
В полиции
С заявлением по месту жительства? Или как? Впервые сталкиваюсь, подскажите, как правильно. Спасибо!
Заявление тем, кто оформлял ДТП
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Додано: Нед 12 гру, 2021 12:53
GALeon написав:
В полиции
Заявление тем, кто оформлял ДТП
Благодарю за подсказку! Оформил заяву и получил ответ через 4 дня.
Ещё один вопрос, кого таки нужно вызывать на экспертизу авто - водителя, виновника ДТП, или владельца авто(фура, оформлена на физ. лицо)?
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Додано: Пон 24 січ, 2022 17:14
подскажите, пожалуйста, могу ли я получить расчёт материального ущерба автомобиля от страховой компании? они обязаны мне его предоставить и если да то в какой срок?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 17:24
Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
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