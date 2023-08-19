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Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Суб 04 гру, 2021 14:12
d812460 написав: GALeon написав:
d812460 написав:Здравствуйте, подскажите, как узнать контакты виновника дтп, для вручения повестки о проведении экспертизы(имеется гос.номер, вин, фамилия)?
В полиции
С заявлением по месту жительства? Или как? Впервые сталкиваюсь, подскажите, как правильно. Спасибо!
Заявление тем, кто оформлял ДТП
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Додано: Нед 12 гру, 2021 12:53
GALeon написав:
В полиции
Заявление тем, кто оформлял ДТП
Благодарю за подсказку! Оформил заяву и получил ответ через 4 дня.
Ещё один вопрос, кого таки нужно вызывать на экспертизу авто - водителя, виновника ДТП, или владельца авто(фура, оформлена на физ. лицо)?
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Додано: Пон 24 січ, 2022 17:14
подскажите, пожалуйста, могу ли я получить расчёт материального ущерба автомобиля от страховой компании? они обязаны мне его предоставить и если да то в какой срок?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 17:24
Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:10
2XL написав:Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
Можна до СК, але спочатку замовити незалежну експертизу мат.збитку, якщо вона буде більше ніж розрахувала СК, то хай доплачують
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GALeon
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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:35
GALeon написав:
2XL написав:Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
Можна до СК, але спочатку замовити незалежну експертизу мат.збитку, якщо вона буде більше ніж розрахувала СК, то хай доплачують
Припустимо, що доплатили. Знову не вистачає.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 20:20
2XL написав: GALeon написав:
2XL написав:Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
Можна до СК, але спочатку замовити незалежну експертизу мат.збитку, якщо вона буде більше ніж розрахувала СК, то хай доплачують
Припустимо, що доплатили. Знову не вистачає.
На винуватця далі
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