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Finance.ua: Сколько вы реально
получите по ОСАГО в...

Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 14:12

Re: Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

d812460 написав:
  GALeon написав:
d812460 написав:Здравствуйте, подскажите, как узнать контакты виновника дтп, для вручения повестки о проведении экспертизы(имеется гос.номер, вин, фамилия)?
В полиции

С заявлением по месту жительства? Или как? Впервые сталкиваюсь, подскажите, как правильно. Спасибо!
Заявление тем, кто оформлял ДТП
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 12:53

  GALeon написав:
В полиции

Заявление тем, кто оформлял ДТП


Благодарю за подсказку! Оформил заяву и получил ответ через 4 дня.

Ещё один вопрос, кого таки нужно вызывать на экспертизу авто - водителя, виновника ДТП, или владельца авто(фура, оформлена на физ. лицо)?
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:14

подскажите, пожалуйста, могу ли я получить расчёт материального ущерба автомобиля от страховой компании? они обязаны мне его предоставить и если да то в какой срок?
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:24

Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:10

Re: Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

2XL написав:Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
Можна до СК, але спочатку замовити незалежну експертизу мат.збитку, якщо вона буде більше ніж розрахувала СК, то хай доплачують
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:35

Re: Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

GALeon написав:
2XL написав:Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
Можна до СК, але спочатку замовити незалежну експертизу мат.збитку, якщо вона буде більше ніж розрахувала СК, то хай доплачують
Припустимо, що доплатили. Знову не вистачає.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:20

Re: Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

2XL написав:
GALeon написав:
2XL написав:Достану тему з комори.
Якщо страхова виплатила, ліміт виплати не перевищений, але грошей на відновлення не вистачає - до кого позиватися? Тільки до винуватця?
Можна до СК, але спочатку замовити незалежну експертизу мат.збитку, якщо вона буде більше ніж розрахувала СК, то хай доплачують
Припустимо, що доплатили. Знову не вистачає.
На винуватця далі
GALeon
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