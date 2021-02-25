Про це повідомив заступник голови ВАР Денис Марчук.
Дивися повний текст Далі цінам вже нікуди рости, продукти просто не будуть купувати, — експерт про вплив цін на пальне.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 22:04
Далі цінам вже нікуди рости, продукти просто не будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Далі цінам вже нікуди рости, продукти просто не будуть купувати, — експерт про вплив цін на пальне.
Додано: Вів 16 бер, 2021 22:04
типу-ми задерли ціни на харчі, а бензиновим жлобам зась.
так не працює, буржуїни прокляті.
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