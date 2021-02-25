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Далі цінам вже нікуди рости,
продукти просто не будуть...

Далі цінам вже нікуди рости, продукти просто не будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:04

Далі цінам вже нікуди рости, продукти просто не будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови ВАР Денис Марчук.

Дивися повний текст Далі цінам вже нікуди рости, продукти просто не будуть купувати, — експерт про вплив цін на пальне.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:04

типу-ми задерли ціни на харчі, а бензиновим жлобам зась.
так не працює, буржуїни прокляті.
igorbuda52
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