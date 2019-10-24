Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Иногда, бывает даже вот так. Причем на старом сайте АНЦ цена выше чем на новом сайте АНЦ.
Сейчас на новом сайте АНЦ уже подняли цену (но все равно сейчас выгодней делать заказ на сайте АНЦ чем через Таблетки), скрин из вчерашнего заказа.
Даже если брать самую низкую цену в Киеве на Таблетках на тот момент, все равно на новом сайте АНЦ было дешевле. Так шо перед заказом на Таблетках, смотрите цену на сайте самой аптеки, причем у АНЦ их два: anc.net.ua и aptekanizkihcen.ua
Ну, согласен, удобненько, но только на один раз, т.к. цены без 80 Велком бонусов очень завышены. На мой заказ со всеми промокодами и доставкой получилось только на 1 грн дороже, чем через Таблетки, но тут доставят под дом и не нужно ходить по 3 аптекам, потому что не все препараты есть в одной аптеке. Ну и +7 кешбека, против 4 в моно за свои. Рекомендую как вариант на первый заказ.
1. Лики24 есть промокод на бесплатную доставку от Мегого. Регаемся у них на сайте, набираем на пару минут нужное количество бонусов и меняем на промокод Лики24. При этом не нужно быть пользователем Мегого.
3. Разве фарм компании имеют ряд социальных программ со скидками на ряд препаратов. Получать их можно имея специальные карты. Почитать и посмотреть список препаратов можно, например, вот тут https://www.apteka24.ua/social/
4. Если вы принимаете лекарство на постоянной основе и оно не входит в список доступни ликы, то вы все равно можете получить скидку на покупку этих лекарств. Для этого обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы он выписал вам рецепт на скидку.
5. Из личного опыта Таблетки и Бажаемо здоровья самые доступные цены на медикаменты.
6. Кешбек от Гриваси и купон от Мегого делают Лики24 весьма удобными и выгодными, особенно, если нужно доставить лекарства в больницу
7. Карта Пудра наше все
Все отработано на себе, так как мама последние годы с инвалидность 1 группы и завсегдатай больниц