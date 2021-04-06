RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Покупка лекарств: как
сэкономить деньги, время и нервы

Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 00:53

  ingtrans написав:
  unknownurl написав:Кроме того, АНЦ при заказе через Viber бота начисляет 2% баллами, вместо стандартного 1%.

Мне еще 01.04 пришло в вайбер уведомление, что по программе лояльности начисляется 4% до 01.06. Не знаю, это акция для отдельных покупателей или для всех, но мне так 4% и начисляется. Заказывал на сайте.


для отдельных, мне так приходило предложение по конкретной аптеке в моем районе, где чаще всего были заказы

но с нового года в АНЦ цены испортились, раньше можно было выбрать по аптекам, сейчас для сайте единая для интернет-заказов и часто выше, чем у конкурентов
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 09.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 07:10

  Arien написав:но с нового года в АНЦ цены испортились, раньше можно было выбрать по аптекам, сейчас для сайте единая для интернет-заказов и часто выше, чем у конкурентов

Не совсем так как вы пишете. У АНЦа сейчас параллельно работают два сайта. На старом все осталось как было - разная цена для разных аптек, но новом - цена единая по городу. Иногда по конкретной аптеке на новом сайте - цена бывает ниже чем на старом и на Таблетках. На днях у меня так получилось при покупке маме нужного лекарства. Поэтому я после прочтения этой ветки взял за правило сравнивать цены всех трех сайтов. Благо на небольшом пятачке возле дома в радиусе 300 м сосредоточено аж 5 аптек (2 из которых относятся к АНЦэшным структурам) и есть с чем сравнивать
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6510
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 20:13

Может будет кому-то полезно:
Сейчас на LetyShops возвращают 8% от заказа на сайте Liki24 в придачу к 10% от ПриватБанка.
unknownurl
 
Повідомлень: 629
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 11:29

  unknownurl написав:Может будет кому-то полезно:
Сейчас на LetyShops возвращают 8% от заказа на сайте Liki24 в придачу к 10% от ПриватБанка + Visa.

Дополню: в связи с тем, что Liki24 передает информацию кешбек-сервисам только после фактического выполнения (вы забрали товар с почты, аптеки) заказа, горящий кешбек 8% от LetyShops также может не применится, но его зачислят вручную через обращение в поддержку сервиса, но только после того как магазин подтвердит факт заказа.

Дополнение-2:
До 31 мая (вкл., но с учетом задержки описанной выше) payback начисляет 3% от заказа + 10% от ПриватБанка + Visa.
unknownurl
 
Повідомлень: 629
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:47

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Сейчас снова стало доступно предложение от LetyShops с повышенным кешбеком 8% (при заказе с доставкой курьером, НП, УП и 2.5%, если самовывоз из аптеки).
Если вы ещё не регистрировались на кешбек сервисе, могу поделиться в ЛС реферальной ссылкой (50 грн).
Только 80 человек смогут воспользоваться этим ограниченным предложенем с повышенной ставкой.
unknownurl
 
Повідомлень: 629
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:01

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

АПтека Шар@, по которой сейчас Монобанк даёт кэшбек 3%, это что за аптеки?
consul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:54

  consul написав:АПтека Шар@, по которой сейчас Монобанк даёт кэшбек 3%, это что за аптеки?

Входит в группу АНЦ. Мою ближайшую АНЦ полгода назад под Шару переоформили
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6510
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:20

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Замовляв через таблетки, кілька раз у тій шарі було найдешевше. Не взагалі, а в радіусі 3км
chipmunk
 
Повідомлень: 8708
З нами з: 15.04.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:06

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Заказал через таблетки. На сайте в шаре все было значительно дороже
consul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Покупка жилья на «первичке»
D2 » Вів 20 кві, 2021 17:30
9 14722
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 11:44
Искатель
Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %? 1, 2
D2 » Вів 06 кві, 2021 12:17
11 2279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 07:06
Rimlyanin1
Finance.ua: Как правильно откладывать деньги 1, 2
D2 » П'ят 08 січ, 2021 12:20
10 2417
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 бер, 2021 21:44
zakup_opt_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.