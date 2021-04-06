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Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 17 тра, 2021 00:53
ingtrans написав: unknownurl написав:
Кроме того, АНЦ при заказе через Viber бота начисляет 2% баллами, вместо стандартного 1%.
Мне еще 01.04 пришло в вайбер уведомление, что по программе лояльности начисляется 4% до 01.06. Не знаю, это акция для отдельных покупателей или для всех, но мне так 4% и начисляется. Заказывал на сайте.
для отдельных, мне так приходило предложение по конкретной аптеке в моем районе, где чаще всего были заказы
но с нового года в АНЦ цены испортились, раньше можно было выбрать по аптекам, сейчас для сайте единая для интернет-заказов и часто выше, чем у конкурентов
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Arien
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Додано: Пон 17 тра, 2021 07:10
Arien написав:
но с нового года в АНЦ цены испортились, раньше можно было выбрать по аптекам, сейчас для сайте единая для интернет-заказов и часто выше, чем у конкурентов
Не совсем так как вы пишете. У АНЦа сейчас параллельно работают два сайта. На старом все осталось как было - разная цена для разных аптек, но новом - цена единая по городу. Иногда по конкретной аптеке на новом сайте - цена бывает ниже чем на старом и на Таблетках. На днях у меня так получилось при покупке маме нужного лекарства. Поэтому я после прочтения этой ветки взял за правило сравнивать цены всех трех сайтов. Благо на небольшом пятачке возле дома в радиусе 300 м сосредоточено аж 5 аптек (2 из которых относятся к АНЦэшным структурам) и есть с чем сравнивать
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 20:13
Может будет кому-то полезно:
Сейчас на LetyShops возвращают 8% от заказа на сайте Liki24 в придачу к 10% от ПриватБанка.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 11:29
unknownurl написав:
Может будет кому-то полезно:
Сейчас на LetyShops возвращают 8% от заказа на сайте Liki24 в придачу к 10% от ПриватБанка + Visa.
Дополню: в связи с тем, что Liki24 передает информацию кешбек-сервисам только после фактического выполнения (вы забрали товар с почты, аптеки) заказа, горящий кешбек 8% от LetyShops также может не применится, но его зачислят вручную через обращение в поддержку сервиса, но только после того как магазин подтвердит факт заказа.
Дополнение-2:
До 31 мая (вкл., но с учетом задержки описанной выше) payback начисляет 3% от заказа + 10% от ПриватБанка + Visa.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:47
Сейчас снова стало доступно предложение от LetyShops с повышенным кешбеком 8% (при заказе с доставкой курьером, НП, УП и 2.5%, если самовывоз из аптеки).
Если вы ещё не регистрировались на кешбек сервисе, могу поделиться в ЛС реферальной ссылкой (50 грн).
Только 80 человек смогут воспользоваться этим ограниченным предложенем с повышенной ставкой.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:01
АПтека Шар@, по которой сейчас Монобанк даёт кэшбек 3%, это что за аптеки?
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consul
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:54
consul написав:
АПтека Шар@, по которой сейчас Монобанк даёт кэшбек 3%, это что за аптеки?
Входит в группу АНЦ. Мою ближайшую АНЦ полгода назад под Шару переоформили
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:20
Замовляв через таблетки, кілька раз у тій шарі було найдешевше. Не взагалі, а в радіусі 3км
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Додано: Суб 03 лип, 2021 14:06
Заказал через таблетки. На сайте в шаре все было значительно дороже
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