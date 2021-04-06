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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:33
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
есть сайты и приложения. типа таблетки. пожно посмотреть. в какой аптеке лекарство дешевле. и при бронировании скида.
Додано: Вів 14 вер, 2021 13:54
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Уже второй раз замечаю, что при сравнении цены в боте АНЦ (Шара), приложении Таблетки и сайт 911, выигрывает последний, а самый дорогой - бот Шары.
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:37
Додано: Сер 22 вер, 2021 11:13
Объясните, какой смысл платить в приложении для сравнения цен в аптеках, если вы ищите более дешевые варианты?
Додано: Сер 22 вер, 2021 12:46
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Я даже смысла вопроса не понял. В каком приложении платить? Пост же было о сравнении цен в разных местах. Смотришь цены на сайтах/в приложениях, выбираешь, где дешевле, и там покупаешь.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:17
ingtrans ага, значит я неправильно понял, прочитав последний десяток ответов.
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:27
Все готовятся к закупкам рецептурных препаратов без похода к врачу? Осталось 3,5 месяца до часа Х.
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