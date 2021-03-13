Оформлений онлайн договір рівноцінний звичайному паперовому договору.
Дивися повний текст Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового - пояснення НБУ.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 08:46
Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового - пояснення НБУ.
Додано: Суб 27 бер, 2021 08:46
"Этот пароль в соответствии с законодательством, регулирующим заключение электронных договоров, по сути имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись" - что лишний раз подчёркивает - сейчас в НБУ сидят люди, которые ничего не понимают в современных технологиях. Для них, что "пароль", что "КЭП", что "ЕЦП" - одновалентно. Лес дремучий...Печально...
Кстати, если кто-то хочет хотя бы каплю разобраться, то начните с этой статьи -
Додано: Суб 27 бер, 2021 11:10
Если человек не брал кредит, то отдавать кредит, которой он не брал, он не должен. Что НБУ сделал для того что бы не "вешали" кредиты на людей которые их не брали?..НБУ ничего для этого не сделал...наоборот, подтвердил "законность" мошеннических схем с так называемыми онлай "кредитами".. можно предположить такое подтверждение произошло не по глупости, а по стимуляции... подобные подтверждения это причина по которой НБУ взялся заниматься противодействием коллекторско-бандитской деятельности.
Додано: Суб 27 бер, 2021 18:59
Похоже что для вас скоро и крестик станет подписью,одноразовый код не позволяет идентифицировать личность,учите мат часть и напишите ерунды
Додано: Нед 28 бер, 2021 01:06
Галочка и одноразовый пароль приравниваются к подписи??? Да уж. Эти клоуны поломались давайте следующих. Вообще не понимаю почему эти люди сидят в таких кабинетах. По уровню их грамотности им бы мешки носить на складе. Ну могу предложить ещё один закон из тех же времён что и кидалово описанное в статье. Можно делать на крестьян грамоты и продавать их .
Додано: Нед 28 бер, 2021 07:17
Додано: Нед 28 бер, 2021 09:01
Дуже погано, коли нікчеми, яким ліньки почитати законодавство на задану тему, висловлюють свою думку і дають поради.
Відповідно до абз.2 ч.2 ст.639 Цивільного кодексу Украины і ч.12 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» електронний договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомуникаційних систем, шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний в порядку, визначеному ст.12 Закону України «Про електронну комерцію», вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеному в письмовій формі». [/b]
Додано: Нед 28 бер, 2021 11:13
Re: Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про електронну комерцію
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410
Стаття 12. Підпис у сфері електронної комерції
1. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання:
електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину;
електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом;
аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.
Немає навіть згадування про "одноразовий пароль", тільки "одноразовий ідентифікатор". Якщо в суді доведуть, що це одне й те саме, то кепські справи...
Додано: Нед 28 бер, 2021 14:06
Там же
одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір;
Чим не пароль?
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:10
Re: Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового.
Тим, що спочатку позивачем має бути доведена "або за _домовленістю_ сторін..."
Вот хрен кто в суде докажет, что была "домовленiсть" i СМС с паролем получил именно я !
Есть прекрасное правило в УК и АК - если существует сомнение, то оно трактуется в пользу обвиняемого. Т.е. если есть давно доказанная и опробованная возможность перехвата СМС, то сомнение в том, что СМС получил именно я трактуется в мою пользу. Всё! Никакая СМС не может быть тождественная моей живой подписи под кредитным договором. Точка!
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