Суховантаж Ocean Glory під американським прапором вже зайшов в одеський порт.
Дивися повний текст В Україну привезли 35 військових Hummer (фото).
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Додано: Пон 29 бер, 2021 16:09
В Україну привезли 35 військових Hummer (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну привезли 35 військових Hummer (фото).
Додано: Пон 29 бер, 2021 16:09
тепер головне, щоб вони поїхали на передову, а не ганяли Києвом по Жилянській та Саксаганського з номерами "Айдар"...
Додано: Вів 30 бер, 2021 09:15
Tamagoch
Думаю, раньше Киева они появятся в Одессе на Дерибасовской и на Одессуой трассе.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:56
Re: В Україну привезли 35 військових Hummer (фото)
35 ? что так мало ??? это вся хваленая помощь от наших друзей ???
почему не 100 абрамсов например ?
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:38
Ви того хаммера хоч бачили в натуральну величину -- він у півтора рази ширший за звичайне авто -- таким дуже по місту не поганяєш.
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