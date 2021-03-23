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В Україну привезли 35
військових Hummer (фото)

В Україну привезли 35 військових Hummer (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:09

В Україну привезли 35 військових Hummer (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Суховантаж Ocean Glory під американським прапором вже зайшов в одеський порт.

Дивися повний текст В Україну привезли 35 військових Hummer (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:09

тепер головне, щоб вони поїхали на передову, а не ганяли Києвом по Жилянській та Саксаганського з номерами "Айдар"...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 09:15

Tamagoch
Думаю, раньше Киева они появятся в Одессе на Дерибасовской и на Одессуой трассе.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:59

Відправте на передову, не повторюйте помилки попередників.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:42

нормально по бровкам можно ездить
sergeykren4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:56

Re: В Україну привезли 35 військових Hummer (фото)

35 ? что так мало ??? это вся хваленая помощь от наших друзей ???
почему не 100 абрамсов например ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:38

Ви того хаммера хоч бачили в натуральну величину -- він у півтора рази ширший за звичайне авто -- таким дуже по місту не поганяєш.
svyatoslav_hromyak
 
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