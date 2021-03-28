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Лише 1% українців відчувають
позитивні наслідки реформ —...

Лише 1% українців відчувають позитивні наслідки реформ —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:20

Лише 1% українців відчувають позитивні наслідки реформ —...

Пропонуємо до обговорення:
Половина українців зазначили, що вони встигли відчути наслідки реформ, але ставляться до них переважно негативно.

Дивися повний текст Лише 1% українців відчувають позитивні наслідки реформ — опитування.
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:20

Були реформи?
За царя Олександра?
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